16.11.2022, 18:25
„Случилось худшее“: Джим Керри ожидаемо поиздевался над запретом на въезд в Россию(7)
ФОТО: | 2022 Invision
Канадско-американский актер Джим Керри прокомментировал решение России включить его в санкционный список в ответ на ограничения Канады в отношении россиян, — сообщает Meduza.
Керри ответил на пост автора романа „Рассказ служанки“ Маргарет Этвуд, которая также попала в российский санкционный список. „Черт! Джим Керри и я планировали пошалить на выходных в Москве. Думаю, теперь это будет Киев“, — заявила Этвуд в ответ на решение РФ.
„Да, Маргарет. Боюсь, случилось худшее. Нам запрещен въезд в Россию… Но проблемы сотни канадцев — пустяки в этом безумном мире. У нас всегда будет Париж“, — ответил писательнице актер.