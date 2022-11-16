„Случилось худшее“: Джим Керри ожидаемо поиздевался над запретом на въезд в Россию

Керри ответил на пост автора романа „Рассказ служанки“ Маргарет Этвуд, которая также попала в российский санкционный список. „Черт! Джим Керри и я планировали пошалить на выходных в Москве. Думаю, теперь это будет Киев“, — заявила Этвуд в ответ на решение РФ.