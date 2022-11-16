Жена губернатора Калифорнии сравнила пенис Харви Вайнштейна с рыбой

По словам 48-летней Ньюсом, Вайнштейн изнасиловал ее в отеле в 2005 году под предлогом того, что поможет ей с актерской карьерой. „У него были синяки, шрамы, желтые и зеленые, много растяжек на животе, он был в плохой физической форме. Пенис выглядил необрезанным и странным, что-то было деформировано в районе яичек... Много кожи, много кожи там внизу“, — вспомнила женщина.

Она также призналась, что чувствовала себя надувной куклой для удовлетворения похоти продюсера. „Он частично пенетрировал меня, толкнул на кровать, но пенис не остался внутри, потому что он был такой странный, испорченный. Я даже переживала, что подхвачу какую-нибудь болезнь. Отвратительно“, — продолжила она.

Сейчас Вайнштейн отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года за изнасилования и домогательства после обвинительного вердикта жюри присяжных, принятого в 2020 году.

Новые слушания касаются в обвинениях в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, которые выдвинули еще четверо женщин.