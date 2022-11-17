Алла Пугачева и Максим Галкин заочно поздравили друг друга с годовщиной отношений

„21 год вместе — люблю тебя, Алла, сегодня, как и в первый год, и еще немного больше“, — написал шоумен в личном блоге.

„Сегодня наш праздник, любимый. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек“, — написала Примадонна в Инстаграм. „Приеду на все деньки“, — пообещал в ответ Максим.

Пара отметила годовщину на расстоянии — Примадонна сейчас находится в Израиле, в то время как ее возлюбленный дает концерты в странах Балтии.