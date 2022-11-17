17.11.2022, 10:38
Алла Пугачева и Максим Галкин заочно поздравили друг друга с годовщиной отношений(1)
ФОТО: Youtube
Алла Пугачёва и Максим Галкин в отношениях уже 21 год. поздравили коллеги — Светлана Бондарчук, Наташа Королева, Игорь Гуляев, Юлия Высоцкая. Дочь певицы Кристина Орбакайте также поздравила мать с годовщиной. Но сами супруги пока вынуждены поздравлять друг друга через Интернет.
„21 год вместе — люблю тебя, Алла, сегодня, как и в первый год, и еще немного больше“, — написал шоумен в личном блоге.
„Сегодня наш праздник, любимый. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек“, — написала Примадонна в Инстаграм. „Приеду на все деньки“, — пообещал в ответ Максим.
Пара отметила годовщину на расстоянии — Примадонна сейчас находится в Израиле, в то время как ее возлюбленный дает концерты в странах Балтии.