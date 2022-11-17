Суд смягчил приговор осужденному за педофилию режиссеру „Ералаша“

Сам Белостоцкий свою вину отрицает. В письме, которое он написал в СИЗО, он делится своей версией не только инцидента, но и его причин. „У меня есть подруга-актриса, у которой есть сын. Мы с этой семьей периодически общались, иногда вместе проводили время (нечасто, учитывая нашу постоянную занятость), посещали выставки, театры и т. д. Однажды мы с парнишкой, на тот момент ему было почти 13 лет, посетили один из столичных театров вдвоем, поскольку мать была на съемках. Вечером после спектакля мать подростка еще не освободилась, и было непонятно, когда у нее всё закончится. В связи с этим, а также с тем, что проживают они в Подмосковье, нами было решено: сын переночует у меня, а наутро я передам его с рук на руки матери, что и было сделано, после чего мы попросту забыли про этот случай“, — вспоминает он. „Что же касается мифического „заявления от потерпевшего“, то вы будете смеяться, но никакого заявления никогда не было и до сих пор нет — ни в материалах дела, ни вообще где-либо!“ — добавляет режиссёр.