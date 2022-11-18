Кевину Спейси предъявили два новых обвинения в домогательствах(2)
Прокуратура Великобритании предъявила актеру Кевину Спейси два новых обвинения в сексуальных домогательствах и харассменте, сообщает Deadline.
„Королевская прокуратура санкционировала дополнительные обвинения против 63-летнего Кевина Спейси за ряд сексуальных посягательств на одного мужчину в период с 2001 по 2004 год. Прокуратура также выдвинула одно обвинение в принуждении человека к сексу“, — заявила глава отдела по расследованию преступлений Розмари Эйнсли.
В августе стало известно, что власти Великобритании официально предъявили актеру обвинения в пяти эпизодах сексуального насилия после изучения доказательств, собранных полицией Лондона в ходе расследования. Инкриминируемые актеру случаи сексуального насилия датируются между 2005 и 2013 годами. Хронологически это совпадает с работой Спейси на посту художественного руководителя одного из старейших лондонских театров „Олд Вик“.