Кевину Спейси предъявили два новых обвинения в домогательствах

„Королевская прокуратура санкционировала дополнительные обвинения против 63-летнего Кевина Спейси за ряд сексуальных посягательств на одного мужчину в период с 2001 по 2004 год. Прокуратура также выдвинула одно обвинение в принуждении человека к сексу“, — заявила глава отдела по расследованию преступлений Розмари Эйнсли.