В США обстреляли автомобиль „девушки Бонда“ Дениз Ричардс

14 ноября супруг Аарон Файлерс вез актрису на съемки в студию. При попытке найти место на парковке Аарон вступил в конфликт с другим водителем, который ехал позади, торопил супругов, а обогнав их, выстрелил по их машине.

Актриса и ее муж не пострадали, однако Ричардс сильно испугалась и расплакалась. Один из работников съемочной площадки, увидев пулевое отверстие на капоте, позвонил в службу 911.

Несмотря на стресс, Ричардс отработала 12-часовой рабочий день, муж при этом находился рядом с ней. После съемок супругов на всякий случай сопроводил домой полицейский.

Дениз Ричардс известна по роли девушки-пилота в „Звездном десанте“, „девушки Бонда“ в фильма „И целого мира мало“. Также она снималась в эротическом триллере „Дикость“, пародийной комедии „Очень страшное кино 3“ (вместе с бывшим мужем Чарли Шином), ремейке „Голубой лагуны“ 2012 г. и других фильмах.