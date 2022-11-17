Шоубиз
17.11.2022, 18:21

Пошутили и хватит: Гарик Харламов вернулся в Comedy Club

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Г. Харламов
Г. Харламов
ФОТО: Youtube

Шоумен Гарик Харламов вернется к роли ведущего программы Comedy Club на ТНТ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Новый выпуск передачи выйдет в эфир 18 ноября. „В нем зрителей ждет возвращение привычной пары ведущих: в дуэте с Павлом Волей встречать гостей шоу снова будет Гарик Харламов, вернувшийся из небольшого отпуска“, — рассказали представители вещателя.

Харламов подтвердил, что возвращается в шоу отдохнувшим. „Чтобы оценить то, что имеешь, ты должен сначала это потерять. Уже в эту пятницу снова в Comedy Club общаемся с гостями вместе с Пашей“, — сказал он.

Легенда вернулась. Расходимся.

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