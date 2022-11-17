17.11.2022, 18:21
Пошутили и хватит: Гарик Харламов вернулся в Comedy Club(3)
ФОТО: Youtube
Шоумен Гарик Харламов вернется к роли ведущего программы Comedy Club на ТНТ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Новый выпуск передачи выйдет в эфир 18 ноября. „В нем зрителей ждет возвращение привычной пары ведущих: в дуэте с Павлом Волей встречать гостей шоу снова будет Гарик Харламов, вернувшийся из небольшого отпуска“, — рассказали представители вещателя.
Харламов подтвердил, что возвращается в шоу отдохнувшим. „Чтобы оценить то, что имеешь, ты должен сначала это потерять. Уже в эту пятницу снова в Comedy Club общаемся с гостями вместе с Пашей“, — сказал он.
Легенда вернулась. Расходимся.