96-летний композитор Александр Зацепин раскрыл секрет своего долголетия

Сейчас Александр Зацепин продолжает писать музыку: он работает над несколькими мюзиклами и для сохранения работоспособности ежедневно делает часовую зарядку. „3-4 упражнения из йоги, дыхательные, приседания. Я нахожусь в таком возрасте, что, конечно, надо двигаться. Потому что если сидеть в кресле, так и будешь к нему прикован. Все атрофируется – мышцы, суставы. Ну что это за жизнь?“ — размышляет композитор.

При этом, отметил Зацепин, с утра ему иногда не хочется вставать. „Но заставляешь себя, начинаешь думать: „Уже 15 минут лежу. Время идет. А мне надо писать музыку“. В общем, заставляю себя“., — сказал он.

Также композитор вспомнил, как однажды сломал ногу во Франции. Для разработки поврежденной конечности врачи посоветовали ему ходить на носках и на пятках. Зацепин признался, что до сих пор делает это упражнение каждый день.