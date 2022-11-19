19.11.2022, 12:40
Британская рок-группа Blur воссоединится после семилетнего перерыва
ФОТО: Youtube
Британская рок-группа Blur воссоединится и даст концерт после семилетнего перерыва, сообщает The Guardian.
„Я действительно с нетерпением жду возможности снова сыграть с моими братьями из Blur и исполнить все эти замечательные песни. Живые выступления Blur всегда были для меня чем-то потрясающим“, — заявил гитарист Грэм Коксон.
Фронтмен коллектива Дэймон Албарн согласился со словами Коксона и подчеркнул, что настало время вновь исполнить вживую песни группы. Музыканты дадут концерт 8 июля 2023 года на лондонском стадионе „Уэмбли“. На разогреве выступит рэпер slowthai, поп-артист Self Esteem и экспериментальный дуэт Jockstrap. Последнее совместное выступление Blur состоялось в Великобритании в 2015 году.