Неудачно поел. Airbus A330 едва не разбился из-за обеда пилота

Самолет Airbus A330 авиакомпании SriLankan Airlines лете из Коломбо (Шри-Ланка) в Сидней (Австралия). Из-за разгара пандемии на борту было лишь 9 пассажиров и 7 членов экипажа.

По всей видимости, пилоты и бортпроводники расслабились и забыли о технике безопасности. На высоте 11,9 км капитан воздушного судна отправился в комнату отдыха, передав ручку управления (сайдстик) второму пилоту. Тот пересел на место капитана, а стажер - на место второго пилота.

Вскоре второму пилоту принесли обед, но он не стал передавать управление лайнером стажеру. Спустя пару секунд сайдстик повело вниз, автопилот отключился, самолет стал терять резко высоту со скоростью 1,7 км в минуту. Всего он опустился на 469 метров, а потом вновь пошел вверх.

По всей видимости, второй пилот решил поесть прямо на рабочем месте, но обронил еду. Авиационные власти Шри-Ланки вынесли предупреждение авиакомпании, потребовав внимательнее следить за поведением сотрудников на борту.



