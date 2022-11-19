Little Big отменили концерт в Польше „из-за политического давления“

„К сожалению, из-за политического давления концерт в Катовице отменен. Мы сделали все возможное, чтобы этот концерт состоялся. Возможно, нам удастся перенести нашу встречу на другую дату“, — говорится в сообщении.

Ранее организатор выступлений Little Big заявила, что концерты в Казахстане были отменены по решению самого коллектива, а не из-за запрета. СМИ сообщали, что Little Big запретили выступать в казахстанских городах Алма-Ате и Астане по инициативе мэрии. Уточнялось, что коллектив „не прошел проверку властями“.