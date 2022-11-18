„Филя, я здесь“: Виктория Боня записала обращение к Киркорову, „который хотел с ней разобраться“

Нешуточный конфликт между певцом и телеведущей начался с концерта Киркорова в Ташкенте, где он публично оскорбил сбежавшую из России Наргиз Закирову. В свою очередь Боня не смогла пройти мимо громких слов артиста и ответила жестким замечанием.

Позже сам певец выложил видео в соцсетях, нелестно высказавшись о самой телеведущей, а затем и вовсе отправил ей угрозы в личных сообщениях.

Но Боня заявила, что не боится поп-короля, так как он ничем не отличается от тех, с кем она выросла во дворе.

Новый виток развития конфликта пришелся со стороны светской львицы. Она опубликовала видеообращение, в котором пригласила Киркорова на личную встречу, чтобы во всем разобраться.

„Передайте Филиппу Киркорову, что я в Москве, он вроде хотел со мной разобраться. Филя, я здесь“, — сказала Боня.