„Филя, я здесь“: Виктория Боня записала обращение к Киркорову, „который хотел с ней разобраться“(3)
Конфликт между поп-королем Филиппом Киркоровым и телеведущей Викторией Боней набирает новые обороты. На этот раз, после прямых угроз со стороны певца экс-участница „Дома-2“ приехала в Москву и пригласила артиста на личную встречу, — информируют „Народные новости“.
Нешуточный конфликт между певцом и телеведущей начался с концерта Киркорова в Ташкенте, где он публично оскорбил сбежавшую из России Наргиз Закирову. В свою очередь Боня не смогла пройти мимо громких слов артиста и ответила жестким замечанием.
Позже сам певец выложил видео в соцсетях, нелестно высказавшись о самой телеведущей, а затем и вовсе отправил ей угрозы в личных сообщениях.
Но Боня заявила, что не боится поп-короля, так как он ничем не отличается от тех, с кем она выросла во дворе.
Новый виток развития конфликта пришелся со стороны светской львицы. Она опубликовала видеообращение, в котором пригласила Киркорова на личную встречу, чтобы во всем разобраться.
„Передайте Филиппу Киркорову, что я в Москве, он вроде хотел со мной разобраться. Филя, я здесь“, — сказала Боня.