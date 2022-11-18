„Вирус, цунами, астероид“ Назначены новые даты Конца Света

Создатели заложили в машину информацию о состоянии демографии и окружающей среды, на основании чего программа выдала неутешительный результат. „На данном этапе, примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать“ - вынес страшный вердикт суперкомпьютер. Программисты отреагировали скептически: даже современные машины пока не могут делать логических выводов, что уж говорить о „железяке“ из прошлого века? Однако экологи уже вовсю бьют тревогу, призывая остановить вредные производства на планете.

Известный американский пастор Том Хьюз утверждает, что наше поколение „застанет второе пришествие Иисуса“. Он уже видит все признаки начала „конца времен“ и готовится к встрече с мессией. О втором пришествии говорил и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В праздник Вознесения Господня в июне 2022 года священник сообщил верующим о том, что видит в нынешних событиях весть о втором пришествии Спасителя. Предрекала это событие и слепая ясновидящая Ванга, но точную дату не называла.

Интересно, что согласно библейским пророчествам, перед вторым пришествием людей ждут страшные испытания, такие как потеря веры, озлобленность, война, голод, уничтожение всего урожая и природные бедствия.

Еще один известный предсказатель наступления апокалипсиса живет в Камбодже. Мужчина по имени Хем Веасна уверяет, что чете отверстие в позвоночнике к нему приходит информация о будущем. В частности новоявленный пророк напугал односельчан предсказанием о скором апокалиптическом наводнении и заверил, что его фермерский дом — единственное место, где можно спастись от воды. Теперь в доме Хема всегда полно паломников, которые приносят деньги и еду, а во дворе верующие разбивают палаточные городки, чтобы дождаться Конца Света. Блоги пророка в соцсетях пользуются огромной популярностью, а местные власти призывают страждущих не селиться на улицах и уезжать назад в свои города.