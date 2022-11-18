„Вирус, цунами, астероид“ Назначены новые даты Конца Света(1)
Недавно ученые обнародовали очередную дату предполагаемого Конца Света. Ее высчитал старинный компьютер World One, собранный в далеком 1973 году, — сообщает Prozvezd.
Создатели заложили в машину информацию о состоянии демографии и окружающей среды, на основании чего программа выдала неутешительный результат. „На данном этапе, примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать“ - вынес страшный вердикт суперкомпьютер. Программисты отреагировали скептически: даже современные машины пока не могут делать логических выводов, что уж говорить о „железяке“ из прошлого века? Однако экологи уже вовсю бьют тревогу, призывая остановить вредные производства на планете.
Известный американский пастор Том Хьюз утверждает, что наше поколение „застанет второе пришествие Иисуса“. Он уже видит все признаки начала „конца времен“ и готовится к встрече с мессией. О втором пришествии говорил и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В праздник Вознесения Господня в июне 2022 года священник сообщил верующим о том, что видит в нынешних событиях весть о втором пришествии Спасителя. Предрекала это событие и слепая ясновидящая Ванга, но точную дату не называла.
Интересно, что согласно библейским пророчествам, перед вторым пришествием людей ждут страшные испытания, такие как потеря веры, озлобленность, война, голод, уничтожение всего урожая и природные бедствия.
Еще один известный предсказатель наступления апокалипсиса живет в Камбодже. Мужчина по имени Хем Веасна уверяет, что чете отверстие в позвоночнике к нему приходит информация о будущем. В частности новоявленный пророк напугал односельчан предсказанием о скором апокалиптическом наводнении и заверил, что его фермерский дом — единственное место, где можно спастись от воды. Теперь в доме Хема всегда полно паломников, которые приносят деньги и еду, а во дворе верующие разбивают палаточные городки, чтобы дождаться Конца Света. Блоги пророка в соцсетях пользуются огромной популярностью, а местные власти призывают страждущих не селиться на улицах и уезжать назад в свои города.
Хорошо известны и другие даты Апокалипсиса: духовная организация „Международный фонд Мессии“, например, ждет конец света в 2026 году. По их данным, он наступит от столкновения Земли с астероидом. Индейцы племени Хопи пророчат Конец Света из-за новых вирусов в 2035-ом. А Исаак Ньютон в своих записках упоминал последний год человечества в 2060 году: жизнь прекратится после пришествия Антихриста, считал ученый, баловавшийся, тем не менее, алхимией и оккультизмом.
Еще более необычным предсказанием можно назвать пророчество так называемой „путешественницы во времени“ - австралийки Эны Аларик, которая уверяет, что прибыла из 2671 года. Девушка утверждает, что в начале 2023 года над Бермудский треугольником бесследно исчезнем самолет, а 15 мая 2023 года Калифорнийское побережье будет смыто гигантским цунами.
Не знаем, что там в действительности будет с цунами и астероидами, но многочисленные „ясновидящие“, противоречащие друг другу, жить нам спокойно точно не дадут...