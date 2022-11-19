Могут нарушиться речь и слух: у Вдовиченкова начались осложнения на мозг

Медики поставили неутешительный диагноз и рекомендовали начать немедленное лечение. Выяснилось, что со временем у таких больных могут появляться галлюцинации, потеря ориентации в пространстве и онемение конечностей. На более поздних стадиях заболевания может наблюдаться нарушение речи и слуха, глотания, а также возникать ишемические инсульты. В общем, ситуация, как оказалось, очень серьезная. Причиной подобного заболевания может быть что угодно: от неправильного образа жизни до повышенного давления и диабета. Однако Вдовиченков от госпитализации отказался: он, говорят, ненавидит больницы.