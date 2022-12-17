Кунилингус: полный гид по самому интимному виду секса(7)
Как правильно делать кунилингус? А как не переживать, расслабиться и наслаждаться? Mail.ru собрал в одном материале советы для женщин о том, как получать удовольствие во время орального секса в качестве принимающей стороны, и понятные инструкции для мужчин о том, как доставить партнерше незабываемое наслаждение.
Кунилингус называют одним из самых интимных видов секса. И не просто так.
Для женщин он часто связан с внутренним стеснением, телесными зажимами, удовольствие от орального секса у них напрямую зависит от принятия себя и своего тела, раскрепощенности, умения расслабляться и отдаваться ощущениям. Для мужчин кунилингус часто сопряжен с морально-этическими переживаниями. Для одних он неприемлем, для других остается частью взаимовыгодной системы „ты мне – я тебе“, для третьих служит важным шагом в сексуальных отношениях, подтверждающим наличие высоких чувств по отношению к избраннице.
Как бы там ни было, не будем отрицать, что кунилингус — это действительно сложно. Во-первых, потому что связан с огромным количеством предрассудков, которые главным образом направлены на мужское достоинство. Во-вторых, потому что репрезентация куни как части сексуального взаимодействия в порнографии настолько незначительна, что даже не является шагом к нормализации, в отличии от минета. И, в-третьих, потому что существует огромное количество мнений мужчин о том, что они готовы делать кунилингус только особенным женщинам, что его обязательно нужно заслужить, а после обязательно остаться должной. И это, конечно же, перекладывает на женские плечи дополнительную порцию ответственности.
Что же делать женщине, чтобы она могла начать получать удовольствие от орального секса в качестве принимающей стороны?
Не секрет, что кунилингус для женщин идет в ногу с переживаниями относительно собственного тела. „Достаточно ли красивая у меня вульва?“, „Хороша ли я на вкус?“, „Не исходит ли от меня странный, неприятный запах?“ Эти и многие другие вопросы, заставляющие нас сомневаться в собственной сексуальности, способны загнать тело и мозг в ловушку, не позволяя расслабиться.
Истоки таких зажимов происходят из общественной убежденности в том, что половые органы – это срамные части тела, которые нельзя демонстрировать, и уж тем более „пихать“ кому бы то ни было в лицо. Получая такую установку, женщины буквально вступают в борьбу между желаниями и убеждениями. Вульва и вагина — органы со сложным строением, у каждой они выглядят по-разному, и часто их облик отличается от того, что мы привыкли видеть в порно. Вместо того чтобы терзать себя сомнениями, возьмите зеркальце и посмотрите на себя „там“. И вы увидите, как вы прекрасны.
Говоря о запахе, свойственном вагине, ученые и медики часто используют слово „кислый“, потому что среда, характерная для влагалища, имеет низкий pH-уровень, необходимый для борьбы с патогенными микроорганизмами и препятствующий размножению бактерий. В норме выделения из влагалища действительно имеют кисловатый вкус. Что касается запаха — не переживайте о нем, если регулярно принимаете душ (в том числе после посещения уборной) и меняете нижнее белье минимум один раз в день.
Если это ваш „первый раз“ с конкретным партнером, можно сделать интимную стрижку до выяснения пристрастий мужчины относительно волос в зоне бикини. Отрастить сексуальные кустики никогда не поздно, а вот отпугнуть партнера „лишними“ волосками будет вдвойне обидно. При этом нельзя сказать, что мужчины предпочитают полное отсутствие волос. Согласно исследованиям, большинство мужчин считают женщин с эпилированными гениталиями более сексуальными и заботящимися о гигиене. Однако наличие или отсутствие волос в паховой области как у мужчин, так и у женщин, никак не связано с чистотой, а уход за волосами чаще всего выполняет исключительно эстетическую функцию.
Даже если женщина позволяет партнеру ласкать себя языком, этой стимуляции во время кунилингуса часто бывает недостаточно для оргазма, из-за чего женщина скатывается к чувству вины. „Он там уже так долго возится, а я даже не близко!“ Деструктивные мысли остужают пыл и отдаляют нас от оргазма сильнее неумелого кунилингуса, так что главным оружием для достижения цели будет свободный разум и фиксация на приятных ощущениях.
Для мужчин опасения, связанные с кунилингусом, находят воплощение в следующих вопросах:
Не подвергну ли я сомнению собственную мужественность, если сделаю кунилингус?
Если отвечать коротко, то нет. Если разбираться в том, откуда ноги растут у фразы „лизал — не мужик», можно, наверное, написать целую диссертацию. Мужчин постоянно стыдят из-за любви к кунилингусу, однако на наш взгляд, нет ничего более мужественного и сексуального, чем мужчина, который не боится своих желаний.
Достаточно ли девушка позаботилась о гигиене?
Если вы все еще переживаете из-за запаха или вкуса, просто начните прелюдию в душе. Намыльте руки, нанесите пену на тело любимой женщины, пройдитесь ладонями по самым манящим областям. Будьте осторожны с мылом, при попадании во влагалище оно может спровоцировать раздражение, сухость и даже молочницу. На вульву, клитор и половые губы лучше воздействовать обычной проточной водой или же средством для интимной гигиены.
Хорош ли я в оральных ласках?
Сомневаться — нормально. Гораздо хуже — слепо верить в собственную секс-гениальность и раз за разом оставлять партнёршу ни с чем, боясь признаться в том, что вам нужны от нее рекомендации и подсказки. Но даже если вы стесняетесь попросить помощи у партнерши, но уже дочитали наш текст до этого момента, поздравляем, ниже вы найдете подсказки, которым уверенно можно следовать в постели с каждой женщиной.
Итак, как делать кунилингус правильно, то есть так, чтобы ей точно понравилось?
Не торопитесь
Парадигма „делай так, как тебе самому бы понравилось“ не работает в отношении орального секса. Мужчина с большей вероятностью обрадуется, если партнерша с ходу набросится на его эрегированный пенис. А вот к его величеству клитору требуется более деликатный подход, и женщина скорее всего не оценит, если вы в своих ласках направитесь в его сторону без промедлений. Женское возбуждение обязательно нужно наращивать, чтобы вывести его на уровень плато, когда сторонние факторы уже не смогут влиять на него любым малейшим воздействием.
Поэтому рекомендуем начинать оральный секс издалека. Качественная, неспешная прелюдия позволит женщине расслабиться, открыться и довериться вам настолько, чтобы полностью передать бразды правления. Дразните девушку, ласкайте лобок, низ живота, внутреннюю поверхность бедер, проводите языком вдоль половых губ, но НЕ задействуйте клитор. До тех пор пока не почувствуете, что женщина сама этого хочет. Она подскажет сама: будет толкать бедра навстречу, сжимать их вокруг вашей головы, притянет вас за волосы или просто попросит. И вот тогда приступайте к главному блюду.
Используйте разные техники и следите за реакцией партнерши
Основная ошибка мужчин при оральном сексе — хаотичные движения. Кунилингус требует логики и продвижения от меньшего к большему. Начинайте с деликатных и медленных движений широким, расслабленным языком, наращивайте потенциал согласно реакции партнерши и, наконец, устремляйтесь к кульминации с помощью интенсивных движений напряженным языком. Это также поможет вам сохранить силы на протяжении всего процесса, что очень полезно, так как кунилингус — практика энергозатратная.
Также кунилингус не требует от мужчины знания всех техник. Не обязательно складывать язык в трубочку, выводить им буквы алфавита или, прости господи, повторять методы наложения сварочных швов. Достаточно найти такие движения, которые нравятся вашей женщине, и сконцентрироваться на них.
Метод Кивина
Или, как его еще называют, тайский кунилингус, как гарантированный способ довести женщину до оргазма за три минуты, громом обрушился на интернет в прошлом году. Рекомендуем и вам убедиться в его эффективности. Для выполнения нужно соблюсти всего лишь три нюанса:
— Поза
Женщина располагается на спине, ноги можно как вытянуть вдоль и развести в стороны, так и немного согнуть или даже подтянуть к груди. Мужчина при этом располагается не между ног партнерши, а сбоку, так, чтобы их тела образовывали прямой угол. Удобнее всего при этом не пролезать под бедро женщины, а лечь сверху.
— Движения языка
Согласно методу Кивина, язык двигается не вдоль клитора и половых губ, а наоборот. Движения „вверх-вниз“ от одной половой губы к другой позволяют расширить область стимуляции и более эффективно воздействовать на клитор.
— Положение пальцев
Большой и указательный палец одной руки нужно расположить на клиторе партнерши так, чтобы ласкать его сверху через капюшон клитора, как бы потирая. Пальцы другой руки советуют расположить в зоне между влагалищем и анальным отверстием, чтобы почувствовать приближение женщины к кульминации — в этот момент мышцы начнут непроизвольно сокращаться.
Подключите руки
Ими можно ласкать грудь, живот, ягодицы партнерши. Все это позволит усилить возбуждение и подключить к сексу большее число эрогенных зон. Попробуйте во время кунилингуса стимулировать влагалище пальцами изнутри. Статистика показывает, что двойная стимуляция — одновременное воздействие на клитор изнутри и снаружи — наиболее эффективный способ довести женщину до оргазма.
Задавайте вопросы в процессе и будьте последовательны
Если вы действительно хотите, чтобы ваша партнерша получила удовольствие и оргазм в процессе орального секса, вам нужно быть уверенным в том, что вы действуете именно так, как ей нравится. Поэтому, уточняйте в процессе, все ли вы делаете верно, или уже после секса, как бы ей хотелось, чтобы вы сделали в следующий раз. Так же, как и минет, кунилингус может не кончиться оргазмом, но в этом случае станет отличной прелюдией для дальнейших действий. Не сдавайтесь, если у вас не получилось довести девушку до оргазма с первого, второго или третьего раза. Согласно статистике, 85% женщин для достижения пика удовольствия нуждаются в клиторальной стимуляции, а уж с этим кунилингус справляется на все сто!