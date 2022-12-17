Кунилингус: полный гид по самому интимному виду секса

Кунилингус называют одним из самых интимных видов секса. И не просто так.

Для женщин он часто связан с внутренним стеснением, телесными зажимами, удовольствие от орального секса у них напрямую зависит от принятия себя и своего тела, раскрепощенности, умения расслабляться и отдаваться ощущениям. Для мужчин кунилингус часто сопряжен с морально-этическими переживаниями. Для одних он неприемлем, для других остается частью взаимовыгодной системы „ты мне – я тебе“, для третьих служит важным шагом в сексуальных отношениях, подтверждающим наличие высоких чувств по отношению к избраннице.

Как бы там ни было, не будем отрицать, что кунилингус — это действительно сложно. Во-первых, потому что связан с огромным количеством предрассудков, которые главным образом направлены на мужское достоинство. Во-вторых, потому что репрезентация куни как части сексуального взаимодействия в порнографии настолько незначительна, что даже не является шагом к нормализации, в отличии от минета. И, в-третьих, потому что существует огромное количество мнений мужчин о том, что они готовы делать кунилингус только особенным женщинам, что его обязательно нужно заслужить, а после обязательно остаться должной. И это, конечно же, перекладывает на женские плечи дополнительную порцию ответственности.

Что же делать женщине, чтобы она могла начать получать удовольствие от орального секса в качестве принимающей стороны?

Не секрет, что кунилингус для женщин идет в ногу с переживаниями относительно собственного тела. „Достаточно ли красивая у меня вульва?“, „Хороша ли я на вкус?“, „Не исходит ли от меня странный, неприятный запах?“ Эти и многие другие вопросы, заставляющие нас сомневаться в собственной сексуальности, способны загнать тело и мозг в ловушку, не позволяя расслабиться.