Фестиваль света „В стране чудес“ - возможность увидеть соединение древних китайских традиций и технологий 21 века

Тема фестиваля этого года — чарующий мир „Алисы в стране чудес“ Льюиса Кэрролла с иллюзиями, чудесами, волшебными персонажами, который перенесет вас в другую реальность, созданную световыми и звуковыми технологиями, которая неоднократно заставит задуматься о том, что реально, а что - просто иллюзия.

Смотрите видео, как будет выглядеть фестиваль cвета : https://www.youtube.com/watch?v=PeZF4oVrNsg

Работы по подготовке фестиваля света начнутся через две недели. Над созданием ансамбля световых фигур работала команда из более 20 художников и дизайнеров. Все фигуры создаются на базе каркаса, на который натягивается шелк и внутри размещаются различные световые решения. Каждая скульптура уникальна и раскрашивается вручную мастерами из Китая. Так древняя традиция китайских шелковых скульптур соединяется с технологиями 21 века.

Помимо развлекательной программы фестиваля света, гостей также ждет рождественская ярмарка, зона уличной еды, место встречи с Дедом Морозом, а также парк аттракционов Тиволи и лазерное шоу.

Страна чудес открывается 9 декабря и работает каждую неделю в пятницу, субботу и воскресенье с 17:30 до 22:00.

Больше информации здесь: valgusfestival.eu facebook.com/valgusfest instagram.com/valgusfestivalimedemaa