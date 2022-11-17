Концерт Zivert 18 ноября не состоится: Коллектив не может пересечь границу с Эстонией

Следовательно дать выступление в полном объеме с потрясающим шоу в сопровождении „живых“ музыкантов сейчас тоже не представляется возможным. В связи с этим концерт переносится на следующий год, с предварительной датой в ноябре 2023 года. Для клиентов Piletilevi: Если новая дата мероприятия Вам не подходит, билеты можно вернуть с 16.11.2022 по 16.12.2022 включительно во всех пунктах продажи Piletilevi (за искл. станций Circle K) и пункта продажи в торговом центре Виру. Владельцев PDF-билетов просим связаться по адресу: tagasiost@piletilevi.ee, в письме указать номер заказа. После 16.12.2022 заявки на возврат не принимаются, билет остается действительным на новую дату. Для клиентов Ticketbest: Если новая дата мероприятия Вам не подходит:

- Вы можете подать заявку на возврат билета, написав на почту info@ticketbest.ee, прикрепив копию билета и указав номер заказа.

- Заявки принимаются только в период с 16-го ноября по 16 декабря 2022 года. После 16.12.2022 прием заявок, на возврат, не производится и не осуществляется!

- Выплаты по заявкам начнутся только с 01.12.2022 года.

- Возврат номинальной стоимости билета может быть осуществлен только на расчетный счет, с которого осуществлялась оплата.

А теперь главное - почему не стоит сдавать билеты на концерт Zivert: Перенос мероприятия влечет за собой дополнительные затраты для покрытия невозвратных расходов, вследствие чего цены на билеты вынуждено будут повышены. Следовательно, если вы решите в последствии купить новые билеты, то стоимость у них будет выше, чем те, что у вас уже сейчас на руках.

Организаторы концерта