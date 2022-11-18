Юри Ратас о влиянии сексуальных танцевальных номеров на его отношения: да, мы все еще с женой вместе!

„Да, мы все еще с супругой. Вместе ложимся спать и вместе встаем“, - подтвердил Юри в интервью утреннему шоу „Ретро FM“. „Все эти домыслы и слухи могут существовать, но в целом, когда доходит до танцев, это шоу несет для меня два смысла. Первый - поддержка благотворительного фонда по борьбе с раком, а второй - поддержка эстонских мужчин, прежде всего..... Я сам страдаю от избыточного веса“, - признался политик Kroonika.

Хотя Ратас уже сильно похудел благодаря танцевальному шоу, он все еще считает себя слишком корпулентным. „Я потерял ровно 20 килограммов и очень хочу еще немного подкорректировать вес“, - рассказал политик.

Хотя костюмы уже потихоньку становятся больше, по его словам, он не собирается культивировать какой-то „рэп-стиль“ с одеждой оверсайз, а обновить гардероб пока не успел. Он планирует это сделать, когда будет в лучшей форме. „Я не собираюсь покупать одежду на полпути, но я очень близок к своей цели“, - объясняет он.