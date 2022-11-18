18.11.2022, 11:30
ВИДЕО | „Ногу свело“ и „папа“ Масяни выпустили сатирический клип(2)
ФОТО: Youtube
Российская группа „Ногу свело!“ 17 ноября на своем канале в YouTube презентовала мультипликационный клип на песню „Гимн обреченных“. Автором видеоряда является проживающий в Израиле российский мультипликатор Олег Куваев, известный как создатель Масяни, — уточняет gordonua.
В клипе изображен президент РФ Владимир Путин со следами крови на лице и руках, который отправляет на войну зомби. В ролике также изображены российские пропагандисты Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев. Есть также камео Масяни.
„Содом с Гоморрой пришли в Москву.
В тот город, где я больше не живу.
По локоть руки давно в крови
У этих вурдалаков на TV“, — поется в песне.