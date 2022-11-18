ВИДЕО | „Ногу свело“ и „папа“ Масяни выпустили сатирический клип

В клипе изображен президент РФ Владимир Путин со следами крови на лице и руках, который отправляет на войну зомби. В ролике также изображены российские пропагандисты Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев. Есть также камео Масяни.



„Содом с Гоморрой пришли в Москву.

В тот город, где я больше не живу.

По локоть руки давно в крови

У этих вурдалаков на TV“, — поется в песне.