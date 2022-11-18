Самый критический период: Тамара Глоба о том, что будет в декабре и начале 2023 года

Так, Тамара Глоба обещает: постепенно все наладится. В далеком будущем планеты предсказывают кардинальную смену цивилизаций. Мир изменится практически полностью, как и сознание людей. Следующие поколения ждут новые открытия и новые возможности, пишет woman.ru

„События, которые касаются этого непростого периода, приведут впоследствии к желанию объединиться всем миром, как бы странно это сейчас ни звучало. Все захлопнулись в себе, и это продлится вплоть до 2024 года. И с 2026-го мы начнем те события, которые могут привести к открытому миру. Не будет того, что мы называем визами. Нас ждет постепенное разрушение границ, открытие государств и построение общего мира на дружественной основе“, — поделилась Глоба с Надеждой Стрелец в интервью.

Рассказывая о 2022-м через призму планетарного влияния и различных астрологических аспектов, особое внимание специалист уделила событиям, которые вот уже почти 9 месяцев тревожат весь мир.

Звезды подтверждают: все это действительно закончится. Но не так, как бы всем хотелось. Мир и гармония наступят нескоро.

Уже через месяц закончится 2022 год, приближается следующий — Тамара Глоба называет 2023-й самым сложным для всего человечества. Увы, наступающий декабрь тоже не сулит ничего хорошего. Это будет еще один критический период для мира.

„Активные действия, когда будут серьезные угрозы, — это конец 22-го года — начало 23-го. Все ждали ядерного удара, я не увидела для этого прецедента, поэтому, конечно, нет“, — уточнила Тамара Михайловна.

„Мир полностью меняется. По большому счету изменится абсолютно все, изменится кардинально цивилизация, изменится экономика, изменится не только психология. Люди, которые имели много, сейчас опять останутся без всего, а люди, которые не имели ничего, в какой-то нужный момент захватят в свои руки новое — технологии, возможности, финансовые потоки на основе электронных систем“, — заключила Глоба.



