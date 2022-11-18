18.11.2022, 19:00
Бразильянка, вышедшая замуж за тряпичную куклу, обвинила „супруга“ в измене(1)
ФОТО: Instagram
37-летняя Мейровон Мораес 18 декабря прошлого года сыграла свадьбу со своим избранником перед 250 гостями. Но совсем недавно брак оказался под угрозой, — тревожится Лентач.
Пока женщина лежала в больнице с их тряпичным сыном, муж (кстати, его зовут Марсело) изменил ей с другой женщиной, — заявила несчастная супруга. Она решила выяснить отношения с суженым. Тот оказался настоящей тряпкой и трусливо не стал признаваться в содеянном.
По словам Мейровоны, она даже хотела выгнать мужа из дома, но факт наличия у них общего ребенка её остановил. Девушка решила простить неверного супруга.
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