Бразильянка, вышедшая замуж за тряпичную куклу, обвинила „супруга“ в измене

Пока женщина лежала в больнице с их тряпичным сыном, муж (кстати, его зовут Марсело) изменил ей с другой женщиной, — заявила несчастная супруга. Она решила выяснить отношения с суженым. Тот оказался настоящей тряпкой и трусливо не стал признаваться в содеянном.