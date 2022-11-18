Мария Ульфсак: подходит ли сейчас фильм российского режиссера для эстонского проката?

Поскольку фильм Кирилла Серебренникова „Жена Чайковского“ (2022) является российским фильмом (он не получил финансирования от российского государства, но получил поддержку от олигарха Романа Абрамовича), его показ во многих зарубежных странах и на международных фестивалях оказался проблематичным. Премьера фильма состоялась этим летом в Каннах, но он вызвал большое недовольство, особенно среди украинских кинематографистов.

Так что Кирилл Серебренников, режиссер и постановщик, ныне живущий в эмиграции, подвергавшийся в России преследованиям и содержавшийся под домашним арестом, сейчас находится в ситуации, когда для россиян он является предателем родины, а для внешнего мира - представителем России, и поэтому во многих местах является нежелательным автором.