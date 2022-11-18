18.11.2022, 18:10
Мария Ульфсак: подходит ли сейчас фильм российского режиссера для эстонского проката?(15)
ФОТО: BestFilm.eu
Мария Ульфсак в Eesti Ekspress обсуждает споры вокруг фильма „Жена Чайковского“, который показывают в кинотеатрах Эстонии.
Поскольку фильм Кирилла Серебренникова „Жена Чайковского“ (2022) является российским фильмом (он не получил финансирования от российского государства, но получил поддержку от олигарха Романа Абрамовича), его показ во многих зарубежных странах и на международных фестивалях оказался проблематичным. Премьера фильма состоялась этим летом в Каннах, но он вызвал большое недовольство, особенно среди украинских кинематографистов.