ВИДЕО | Легендарная немецкая группа Scooter приезжает на PÖFF

В Таллинне и Тарту группа представит пропитанный кровью документальный фильм „FCK 2020. Два с половиной года со Scooter'ом“ - взгляд на легенду, созданную в эпоху ковида, когда артистам приходилось изобретать совершенно новые способы, как выжить и давать концерты, пишет Kroonika.

Фильм включает эксклюзивные архивные кадры 29-летней истории группы, а также эмоциональные взлеты и падения Эйч Пи Бакстера, лидера группы, во время пандемии коронавируса.

Важной частью фильма является также концерт группы в Таллинне в 2021 году, который был одним из первых больших выступлений после долгого перерыва.

Фильм был снят Кордулой Каблиц-Пост, которая также сняла фильмы о других великих немецких музыкантах, включая Нину Хаген.

Зрители смогут встретиться со Scooter в воскресенье 20 ноября в 21.45 в кинотеатре „Аполло“ Coca-Cola Plaza. Во вторник 22 ноября в 21:00 фильм будет показан в кинотеатре Apollo в Тарту (без гостей).