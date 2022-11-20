Семью Анжелики Агурбаш выселили из московской квартиры

Агурбаш владел агропромышленным комплексом „Мортадель“ с мая 1991 года. Дела стали идти плохо, и в итоге он задолжал полмиллиарда рублей компании „Агроком Холдинг“, которая принадлежит владельцу греческого ФК ПАОК Ивану Саввиди/

Николай Агурбаш объявил себя банкротом. Однако контора Саввиди потребовала забрать у экс-супруга артистки жилье на Крылатских холмах и выселить всех оттуда. При этом пострадал не только разорившийся магнат, но и дети певицы, которые были там прописаны.