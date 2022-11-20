Шоубиз
20.11.2022, 11:39

Семью Анжелики Агурбаш выселили из московской квартиры

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Анжелика Агурбаш
Анжелика Агурбаш
ФОТО: Youtube

Многокомнатная квартира в Крылатском, которую в свое время певице Анжелике Агурбаш не удалось отвоевать у своего супруга бизнесмена Николая Агурбаша при разводе, по решению суда ушла за долги. Об этом сообщает „Рамблер“.

Агурбаш владел агропромышленным комплексом „Мортадель“ с мая 1991 года. Дела стали идти плохо, и в итоге он задолжал полмиллиарда рублей компании „Агроком Холдинг“, которая принадлежит владельцу греческого ФК ПАОК Ивану Саввиди/

Николай Агурбаш объявил себя банкротом. Однако контора Саввиди потребовала забрать у экс-супруга артистки жилье на Крылатских холмах и выселить всех оттуда. При этом пострадал не только разорившийся магнат, но и дети певицы, которые были там прописаны.

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