Актер сериалов „Студенты“ и „След“ с больным ДЦП сыном эмигрировал в Израиль

Вместе с Кулаковым эмигрировал и его 18-летний сын Илья, страдающий ДЦП. „Останемся насовсем. Не сможем вернуться назад — не сможем“, — поделился актер. По его словам, в Израиле их с наследником встретили тепло.

Супруга и дочь Кулакова пока остаются в России. Неизвестно, намерены ли они тоже переехать. „Мы три года назад уже уезжали, ищем же качество для сына, он тогда терял походку, и нужны были врачи. Но все-таки в России сделали операцию, там прошли и реабилитацию, и абилитацию“, — рассказал актер.