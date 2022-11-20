20.11.2022, 12:22
Актер сериалов „Студенты“ и „След“ с больным ДЦП сыном эмигрировал в Израиль(5)
ФОТО: Youtube
Актер Евгений Кулаков, известный по роли программиста Ивана Тихонова в сериале „След“, уехал в Израиль. Об этом пишет StarHit.
Вместе с Кулаковым эмигрировал и его 18-летний сын Илья, страдающий ДЦП. „Останемся насовсем. Не сможем вернуться назад — не сможем“, — поделился актер. По его словам, в Израиле их с наследником встретили тепло.
Супруга и дочь Кулакова пока остаются в России. Неизвестно, намерены ли они тоже переехать. „Мы три года назад уже уезжали, ищем же качество для сына, он тогда терял походку, и нужны были врачи. Но все-таки в России сделали операцию, там прошли и реабилитацию, и абилитацию“, — рассказал актер.