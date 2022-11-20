20.11.2022, 14:30
ВИДЕО | Неприличные слова из трех и пяти букв: на российском канала в песне заглушили „мир“ и „войну“(19)
ФОТО: Youtube
Телеканал „Муз-ТВ“ в записи программы „Битва поколений“, показанной 19 ноября, заглушил слова „мир“ и „война“ в песне, которую исполняла певица Zivert, сообщили „Подъем“ и „Осторожно, новости“.
Zivert выступала с кавером на песню своей оппонентки Евы Польны „Все решено“. В этой песне есть такие слова: „Мы голосуем за мир, но снова в моде война“. Судя по записи программы, слово „мир“ заглушили как „м**“, а „войну“ — полностью.
Ведущий программы „Битва поколений“ Константин Анисимов отказался от комментариев. Телеканал „Муз-ТВ“ пока это не комментировал.