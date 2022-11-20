Мартину Скорсезе - 80 лет. Италия и Нью-Йорк, религия и музыка - главные темы великого итальянца в американском кино

За 55 лет работы в кино Скорсезе создал свою уникальную киновселенную - настолько огромную, обширную и разнообразную, что рассказать о ней в одном, даже самом обстоятельном юбилейном тексте совершенно невозможно. Мы попытались выделить некоторые основные, самые определяющие темы и моменты в жизни и творчестве Скорсезе, без которых понимание его киномира было бы невозможно.

„Беспечные ездоки и бешеные быки“

В 1998 году в американском издательстве Simon & Schuster вышла книга критика и культуролога Питера Бискинда „Беспечные ездоки и бешеные быки. Как поколение секса, наркотиков и рок-н-ролла спасло Голливуд“. Вынесенные в заголовок книги названия двух фильмов „Беспечный ездок“ Питера Фонды и Денниса Хоппера (1969) и „Бешеный бык“ Скорсезе (1980) очень условно обрамляют ключевой, переломный для американского кино период 1960-70-х годов.

Ворвавшееся в эти годы в американское кино новое поколение, „поколение секса, наркотиков и рок-н-ролла“, отринуло старую голливудскую эстетику „фабрики грез“, пышных исторических блокбастеров, веселых музыкальных комедий и слезливых мелодрам.

Эти режиссеры - Стивен Спилберг, Джордж Лукас, Фрэнсис Форд Коппола, Уильям Фридкин, Мартин Скорсезе, воспитанные и вскормленные не только старым Голливудом, но и итальянским неореализмом, французской новой волной, „золотым веком“ японского кино 50-х, ну и, конечно, взрастившей их эрой рок-н-ролла, привнесли на экран новую жизнь, не сказочную и не слащаво красивую, а жесткую, погруженную в суровую реальность городских улиц.

Именно улица, грязная, жестокая, беспощадная нью-йоркская улица рубежа 60-х и 70-х стала визитной карточкой для вошедшего в те годы в кино молодого Скорсезе. „Злые улицы“ (1973) не были его дебютом, он успел к тому времени уже снять несколько короткометражек и даже два полноценных фильма, но именно эта картина стала для него первой по-настоящему авторской работой и сразу явила миру зрелого мастера со своим ярким кинематографическим языком и невиданным до сих пор взглядом.