У звезды „Кривого зеркала“ обнаружен рак

Брат-близнец Пономаренко Валерий просил его выйти на сцену вместо Александра, поскольку артист занимается лечением. „Он сильно ослаб. Главная задача — гемоглобин поднять, потом там еще, какие-то слова мудреные, поднять иммунитет. Я вот после выступления сразу на вокзал и к брату!“ — рассказал Валерий.

По словам Бандурина, Пономаренко не афиширует свое заболевание. „Сашка — боец! Я думаю, что ему хватит сил и мужества, а мы его будем поддерживать!“ — говорит музыкант.