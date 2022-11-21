„Два незнайомці“: премьера сингла Лободы, созданного на реальных историях украинцев

„Два незнайомці“ это песня о неожиданной и мучительной разлуке с любимыми, с родителями, с детьми, с друзьями, со страной и домом. Но, непременно, и о встрече. О счастье встречи с самыми родными, которое непременно ждет каждого в будущем.

„Когда я услышала песню „Два незнайомці“, я была поражена глубиной лирики. Яркая, честная, драматическая песня, буквально из первых нот, проникая прямо в сердце. В ней есть место для отражения будущего, сложностей бытия, борьбы за свое счастье на примере отдельных реальных историй. Этот сингл – настоящая музыкальная жемчужина о настоящей любви“, – комментирует премьеру Светлана Лобода.

Сегодня каждая история украинца проживается лично. Невозможно сдержать слез от многих из них, еще до 24 февраля, казавшихся страшным сном. Посещая временные дома украинских переселенцев по всему миру и общаясь лично, LOBODA передала в тексты все услышанное - и горе, и боль.

Сингл „Два незнайомці“ уже доступен на цифровых площадках - https://bfan.link/dva-neznayomci



