Неделя эстонской музыки: лучших исполнителей страны можно будет услышать во всех уголках мира
На этой неделе лучших исполнителей Эстонии можно будет услышать вживую в Тарту и Таллинне и в любой точке планеты посредством веб-трансляций. Фестиваль эстонской музыки пройдет в концертных залах двух городов с 23 по 27 ноября, и в это же время отечественным саунд-артом можно также будет насладиться повсюду благодаря онлайн-трансляциям.
В исполнении лучших музыкантов прозвучат творения четырех эстонских композиторов: Лепо Сумера, Тыну Кырвитса, Кульдара Синка и Эдуарда Тубина. На пяти фестивальных концертах выступят 38 эстонских исполнителей. Среди них – Ханс Кристиан Аавик, Стен Хейноя, Ивари Илья, Арете Керге, Пеэп Лассманн, Ингели Лайв-Ярви, Пипилота Неостус, Креэте Перанди, Мари Полль, Михкель Полль, Хейго Розин, Катрин Тарго, Тоомас Вавилов, Вирго Вельди, Кирилл Огородников и струнный квартет M4GNET.
„Эстонское звуковое творчество и искусство интерпретации имеют немало поклонников даже за рубежом, поэтому мы предлагаем возможность смотреть и слушать концерты в онлайн-режиме. Такие трансляции не могут стать альтернативой концерту живой музыки на месте, но это все равно это хорошая возможность для тех, кто не может приехать на фестиваль“, – сказала исполнительный продюсер фестиваля Кайза Лыхмус.
Отправной точкой фестиваля стало желание организаторов предоставить каждому музыканту возможность найти среди творений эстонских композиторов именно то произведение, которое в наибольшей степени вдохновляет самого исполнителя. Так классический гитарист Кирилл Огородников, лауреат международных конкурсов и премии Фонда звукового искусства, сыграет по рукописям Кульдара Синка. Он представит на суд зрителей сочинение, которое отныне дополнит репертуар гитариста: вместе с сопрано Катрин Тарго они исполнят песню „В путь-дорогу, журавлики!“ на слова Фридриха Кульбарса.
Музыкант убежден, что браться за малоизвестные и редко исполняемые произведениями – это очень увлекательно, в таких обстоятельствах легче „докопаться“ до своего собственного интерпретационного решения и придумать что-то оригинальное: „Это дико интересно! И всегда авантюра“.
Огородникову придется играть с личных рукописей композитора. В ходе подготовки к концерту ему пришлось собрать и изучить все существующие рукописи и рукописные копии песни Синка. „Буду все это сравнивать, и скоро увидим, что получится“, – пообещал музыкант. Концерт, посвященный творчеству Кульдара Синка, с участием Кирилла Огородникова пройдет 26 ноября в большом зале Академии музыки и театра, который станет в этом году основной площадкой Недели эстонской музыки в Таллинне. В Тарту поклонников эстонской музыки ждут в зале Тубина в музыкальной школе им. Хейно Эллера, где на открытии фестиваля они смогут услышать фрагменты из фестивальной программы. Организаторами фестиваля являются Союз исполнителей Эстонии и Академия музыки и театра.
РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
23.11 (ср) 19:00 открытие фестиваля, концерт „Северное сияние“ в зале Тубина, Тарту
Ингели Лайв-Ярви, Пеэп Лассманн, Пипилота Неостус, Креэте Перанди, фортепианный дуэт Кай Ратассепп – Мати Микалай, Хейли Розин-Лейватегия, Пеэтер Сарапуу, Тоомас Вавилов
24.11 (чт) 19:00 авторский концерт по творчеству Лепо Сумера в большом зале ЕМТА
Аге Юрикас, Арете Керге, Вамбола Кригул, Ингели Лайв-Ярви, Креэте Перанди, Брита Рейнманн, Хейго Розин, Хейли Розин-Лейватегия, Пеэтер Сарапуу, Кадри-Анн Сумера, Терье Терасмаа, Тоомас Вавилов
25.11 (пт) 19:00 авторский концерт Тыну Кырвитса в большом зале ЕМТА
Ивари Илья, Вирго Вельди, струнный квартет FourEst (Эгерт Лейнсаар, Линда-Анетте Верте, Сандра, Климайте, Теодор Синк)
26.11 (сб) 19:00 авторский концерт по творчеству Кульдара Синка в большом зале ЕМТА
Струнный квартет M4GNET (Роберт Траксманн, Катарина Мария Китс, Март Куусма, Силуан Хирвоя), Стен Хейноя, Кристи Каптен, фортепианный дуэт Кай Ратассепп – Мати Микалай, Катрин Тарго, Кирилл Огородников, Роберт Траксманн, Силуан Хирвоя
27.11 (вс) 17:00 авторский концерт по творчеству Эдуарда Тубина в большом зале ЭМТА
Ханс Кристиан Аавик, Пеэп Лассманн, Кайя Лукас, Марко Мартин, Пипилота Неостус, Мари Полль, Михкель Полль, Мати Тури, Йоханна Вахермяги, Хенри-Давид Варема
На заключительном концерте фестиваля Союзом исполнителей Эстонии будет объявлен лауреат премии „Исполнитель года“.
Подробнее: https://festival.interpreet.ee