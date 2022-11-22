Рождественская театральная ярмарка-аукцион на новой площадке Русского театра RING!

Мы предлагаем посетить театральную рождественскую ярмарку-аукцион, чтобы приобрести весьма необычные подарки и интересные сувениры. За 75 летнюю историю в Русском театре состоялось множество постановок, которые заслужили особое зрительское внимание. Даже сегодня многие зрители, обсуждая в соцсетях ту или иную свежую постановку Русского театра, часто вспоминают спектакли прошлых лет и впечатления, которые не стираются из памяти и по сей день. В сложный период, как для театра так и для зрителей, во время карантина, Русский театр нашёл способ поддерживать привычный досуг театралов, запуская на своем YouTube канале спектакли из архива театра. Из-за карантинных ограничений и благодаря современным технологиям показанные онлайн архивные спектакли получили новую жизнь. Количество просмотров онлайн превышало в десятки раз количество зрительских мест в Большом зале. Стало ясно, что не только театр трепетно и нежно относится к своей истории и репертуару прошлых лет, но у зрителя есть огромное желание предаваться ярким воспоминаниям, связанными с Русским театром. Такое встречное стремление зрителя и театра оглянуться в прошлое было решено не оставлять без внимания и найти новые формы взаимодействия с историей. Театр хочет подарить зрителям возможность приобрести частичку того самого любимого спектакля! 17 декабря в 15:00 Русский театр проводит рождественскую ярмарку-аукцион на новой площадке Ring. Место проведения выбрано тоже не случайно, это место в театре имеет большую и богатую историю. В разное время здесь располагались варьете, ресторан, казино, театральный буфет… Здесь и раньше играли спектакли, но в этом году площадка получила статус „новой“ сцены Русского театра RINGlava.