ФОТО | Scooter на кинофестивале „Темные ночи“! В кинозале группу встречали восторженные поклонники

В Таллинне и Тарту группа представила документальный фильм „FCK 2020. Два с половиной года со Scooter'ом“ - взгляд на одну из легенд эпохи коронавируса, когда артистам приходилось изобретать совершенно новые способы для выживания и выступлений.

Важной частью фильма является также концерт группы в Таллинне в 2021 году, который был одним из первых больших выступлений после долгого перерыва.

Фильм был снят Кордулой Каблиц-Пост, которая также сняла фильмы о других великих немецких музыкантах, включая Нину Хаген.

Вчера вечером группа приняла участие в сеансе в кинотеатре Apollo Cinema в Coca-Cola Plaza. В зале было много поклонников. Завтра, 22 ноября, фильм покажут в кинотеатре Apollo в Lõunakeskus в Тарту.