ГАЛЕРЕЯ | Смотри, какие горячие парни и девушки собрались на концерте рэпера DONI

Дони начинал музыкальную карьеру в команде Тимати, однако почти сразу же сумел запустить успешную соло-карьеру: его сингл „Ты такой“ с Натали набрал на Youtube более 298 миллионов просмотров. Дебютным хитом Дони, московского рэпера узбекского происхождения, стала записанная с Тимати „Борода“, за этот сингл певец в 2014 году выиграл титул лучшего клубного МС России.