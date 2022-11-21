21.11.2022, 11:26
ГАЛЕРЕЯ | Смотри, какие горячие парни и девушки собрались на концерте рэпера DONI(7)
18 ноября в клубе MJ выступил популярный рэпер DONI. Смотрите в нашей галерее, как горячо прошел концерт!
Дони начинал музыкальную карьеру в команде Тимати, однако почти сразу же сумел запустить успешную соло-карьеру: его сингл „Ты такой“ с Натали набрал на Youtube более 298 миллионов просмотров. Дебютным хитом Дони, московского рэпера узбекского происхождения, стала записанная с Тимати „Борода“, за этот сингл певец в 2014 году выиграл титул лучшего клубного МС России.