22.11.2022, 13:22
Никита Ефремов объяснил, почему не навещает отца в колонии(1)
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Актер Никита Ефремов в беседе с mk.ru рассказал, почему не приезжает к отцу Михаилу Ефремову, находящемуся в колонии после смертельного ДТП, пишет rambler.
„Пишу ему письма. Я спрашивал, есть ли у него желание, чтобы я приехал. Но я понимаю, что для него в какой-то момент это может быть трудно“, — высказался Ефремов-младший.
Артист также заявил, что не хотел бы выносить подробности взаимоотношений с родителем в СМИ. „Я понимаю, что в этой истории важнее всего тишина. Позвольте мне ее сохранить“, — призвал он.