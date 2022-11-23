Хедлайнером фестиваля Retrobest в следующем году станут Ricchi E Poveri

В следующем году 30 июня и 1 июля возле Пюхаярве пройдет седьмой фестиваль Retrobest, который привезет в Южную Эстонию ностальгические хиты из Швеции, Италии, Германии, Англии. На этот раз список артистов во многом составили посетители фестиваля, по просьбе которых Анне Вески выступит на открытии. Кроме того, сцену покорят самые известные хиты Италии „Mamma Maria“, „Made In Italy“ и „Questa Sera“ в исполнении Ricchi E Poveri.

Томас Андерс из незабвенной группы Modern Talking станет первым иностранным артистом на главной сцене фестиваля. E-Type завершит первый день мощным шоу.

Во второй день на главной сцене будут выступать только артисты со стороны. Несравненную музыку Electric Light Orchestra исполнит Фил Бейтс. С песнями „Another Night“ и „Run Away“ Реал МакКой приносит зрителям поп-музыку 1990-х годов. Завершится самая большая в Эстонии вечеринка стиля совместным выступлением Haddaway и Dr Alban, которые исполнят хиты „What Is Love“, „Life“ и „It's My Life“.

На пляжной сцене, которая превратится в клуб под открытым небом, в день открытия также будет достаточно места для выступления Snap! с песнями „The Power“ и „Rhythm Is a Dancer“. На второй день Лиан Росс будет делать песок жарче на пляжной сцене.

Конечно же, фестиваль не обойдется без любимых местных артистов. Один из самых любимых исполнителей фестиваля всех времен, Smilers, подтвердил свое присутствие вместе с Анне Вески. Список растет, и ведущие мероприятия следующего года будут объявлены в ближайшее время.

Фестиваль Retrobest на берегу озера Пюхаярве 30 июня и 1 июля - это самая большая стильная вечеринка в Эстонии. Гостям мероприятия предлагается надеть одежду и аксессуары в стиле ретро. Площадки фестиваля разделены на несколько специализаций, с сюрпризами для поклонников всех возрастов и эпох. Билеты поступят в продажу в среду 23 ноября в 9 утра.

Видео с вечеринки Retrobest 2022.