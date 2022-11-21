Команда бывшего депутата Рийгикогу выиграла международный турнир по „Что? Где? Когда?“

Турнир по „Что? Где? Когда?“ проходил по правилам спортивной версии этой игры, вопрос задавался одновременно для всех играющих команд, через минуту они сдавали свои ответы в письменном виде, за каждый правильный ответ команда получала одно очко, победитем становился коллектив, давший наибольшее число правильных ответов.

На протяжении большей дистанции турнира действующие чемпионы Эстонии из Black Label преследовали своих соотечественников из „Панических атак“ (капитан Артемий Беляев) и сумели догнать их в заключительном туре. По итогам основной части турнира у обеих команд было по 56 правильных ответов после 90 вопросов. Победителя определил дополнительный мини-турнир из трёх вопросов, победу в котором одержала команда Андрей Коробейника, серебро - у команды Артемия Беляева, бронза - у рижской команды ТЧО (капитан - Вадим Германенко).