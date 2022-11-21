Тейлор Свифт победила в номинации „Артист года“ премии American Music Awards
Тейлор Свифт выиграла в номинации Artist of the Year музыкальной премии American Music Awards. Её соперниками были Адель, Байонсе, Drake, Гарри Стайлс, The Weeknd и Bad Bunny. Об этом пишет Billboard.
Свифт также забрала статуэтки в категориях „Лучшая поп-певица“ и „Лучшая кантри-певица“. Ее пластинку „Red, Taylor's Version“ признали лучшим альбомом в категориях „Поп“ и „Кантри“, а ее работа „All Too Well: The Short Film“ стала лучшим музыкальным видео.
Лучшим поп-певцом назвали Гарри Стайлза, которого также отметили в номинации „Лучшая песня“ за „As It Was“. Лауреаты прошлого года BTS вновь удостоились звания лучшей поп-группы, а Дав Кэмерон одержала победу в категории „Лучший новый артист“. Коллаборацией года стала композиция „Cold Heart (PNAU Remix)“ Элтона Джона и Дуа Липы.
Также победы одержали:
Ghost — Лучший рок-альбом (Impera)
Бейонсе — Лучший альбом, Лучшая исполнительница в стиле соул/RnB (Renaissance), Лучшая песня в этом же стиле (Break My Soul)
Dan+Shay — Лучшая группа в стиле кантри
Wizkid — Лучший афробит-исполнитель
Морган Уоллен — Лучший кантри-исполнитель
for KING & COUNTRY — Лучший вдохновляющий исполнитель
Maneskin — Лучшая рок-песня (Beggin')
Тамела Манн — Лучшая госпел-артистка
Крис Браун — Лучший исполнитель в стиле соул/RnB
Machine Gun Kelly — Лучший альтернативный исполнитель
Кендрик Ламар — Лучший рэпер и Лучший рэп-альбом (Mr. Morale & The Big Steppers)
Фильм „Элвис“ — Лучший саундтрек
Marshmello — Лучший исполнитель электронной танцевальной музыки
Wait For You — Лучшая рэп/хип-хоп песня (Drake, Future, Tems)
Ники Минаж — лучшая рэп/хип-хоп исполнительница
Себастьян Ятра — Лучшая латин-песня (Dos Oruguitas)
Анитта — Лучшая латин-исполнительница
Морган Уоллен — Лучшая кантри-песня (Wasted on You)
Bad Bunny — Лучший латин-альбом (Un Verano Sin Ti) и Лучший исполнитель в этом же стиле
Лайонел Ричи — Икона
Coldplay — Тур года
Yahritza y Su Esencia — Лучший латин-дуэт или группа.