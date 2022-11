Тейлор Свифт победила в номинации „Артист года“ премии American Music Awards

Свифт также забрала статуэтки в категориях „Лучшая поп-певица“ и „Лучшая кантри-певица“. Ее пластинку „Red, Taylor's Version“ признали лучшим альбомом в категориях „Поп“ и „Кантри“, а ее работа „All Too Well: The Short Film“ стала лучшим музыкальным видео.

Ghost — Лучший рок-альбом (Impera)

Бейонсе — Лучший альбом, Лучшая исполнительница в стиле соул/RnB (Renaissance), Лучшая песня в этом же стиле (Break My Soul)

Dan+Shay — Лучшая группа в стиле кантри

Wizkid — Лучший афробит-исполнитель

Морган Уоллен — Лучший кантри-исполнитель

for KING & COUNTRY — Лучший вдохновляющий исполнитель

Maneskin — Лучшая рок-песня (Beggin')

Тамела Манн — Лучшая госпел-артистка

Крис Браун — Лучший исполнитель в стиле соул/RnB

Machine Gun Kelly — Лучший альтернативный исполнитель

Кендрик Ламар — Лучший рэпер и Лучший рэп-альбом (Mr. Morale & The Big Steppers)

Фильм „Элвис“ — Лучший саундтрек

Marshmello — Лучший исполнитель электронной танцевальной музыки

Wait For You — Лучшая рэп/хип-хоп песня (Drake, Future, Tems)

Ники Минаж — лучшая рэп/хип-хоп исполнительница

Себастьян Ятра — Лучшая латин-песня (Dos Oruguitas)

Анитта — Лучшая латин-исполнительница

Морган Уоллен — Лучшая кантри-песня (Wasted on You)

Bad Bunny — Лучший латин-альбом (Un Verano Sin Ti) и Лучший исполнитель в этом же стиле

Лайонел Ричи — Икона

Coldplay — Тур года

Yahritza y Su Esencia — Лучший латин-дуэт или группа.