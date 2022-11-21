21.11.2022, 19:00
Ведущего „Открытого микрофона“ и резидента Comedy Club оштрафовали за курение в аэропорту
ФОТО: Youtube
В последнее время имя Андрея Бебуришвили упоминалось в новостях в связи с тем, что Гарик Харламов „ушёл“ из Comedy Club и передал ему пост ведущего. Параллельно „Бебур“ гастролирует со своим стендапом. На Урале-то его и „повязали“.
Андрея Бебуришвили за курение у здания аэропорта доставили в отдел транспортной полиции, где составили соответствующий протокол. Об этом комик рассказал в своём телеграм-канале: „Мы в Челябинске улыбнулись, за это арестовывают. Будьте аккуратны. P. S. Курение в неположенном месте“, — написал он.
Теперь Андрею грозит штраф от 8 до 24 евро, что для Пако (персонаж Бебуришвили, которого периодически он играет на сцене Comedy Club) — сущие копейки.