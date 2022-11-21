Ведущего „Открытого микрофона“ и резидента Comedy Club оштрафовали за курение в аэропорту

В последнее время имя Андрея Бебуришвили упоминалось в новостях в связи с тем, что Гарик Харламов „ушёл“ из Comedy Club и передал ему пост ведущего. Параллельно „Бебур“ гастролирует со своим стендапом. На Урале-то его и „повязали“.