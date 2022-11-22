Канье Уэст вновь заявил о намерении стать президентом США

В соцсетях появилось видео, в котором Уэст анонсировал, что британский диктор Майло Яннопулос работает над предвыборной кампанией рэпера.

„Это просто, потому что никто не может сказать мне: „Ты должен сказать это, ты не должен говорить то“, понимаешь? Просто мы движемся навстречу будущему“, — заявил Уэст.