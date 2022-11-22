22.11.2022, 12:00
„Предатель!“ - „Врунья!“: в Интернете поругались Бузова и Моргенштерн(4)
ФОТО: Youtube
Певица Ольга Бузова назвала покинувшего Россию рэпера Моргенштерна „предателем Родины“ и заявила, что больше не слушает его треки, передает Telegram-канал SHOT. Тот не смог пройти мимо столь страшного наказания.
„Моргенштерна я больше не слушаю. Я не слушаю тех, кто предал Родину“, — высказалась Бузова.
„Так мы же недавно в аэропорту виделись, обнимались...“ — прокомментировал артист видео, на котором Бузова делает свое признание.
Также рэпер задался вопросом, как он за несколько месяцев смог стать „предателем Родины“.