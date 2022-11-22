Шоубиз
22.11.2022, 12:00

„Предатель!“ - „Врунья!“: в Интернете поругались Бузова и Моргенштерн

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Бузова
Бузова
ФОТО: Youtube

Певица Ольга Бузова назвала покинувшего Россию рэпера Моргенштерна „предателем Родины“ и заявила, что больше не слушает его треки, передает Telegram-канал SHOT. Тот не смог пройти мимо столь страшного наказания.

„Моргенштерна я больше не слушаю. Я не слушаю тех, кто предал Родину“, — высказалась Бузова.

„Так мы же недавно в аэропорту виделись, обнимались...“ — прокомментировал артист видео, на котором Бузова делает свое признание.

Также рэпер задался вопросом, как он за несколько месяцев смог стать „предателем Родины“.

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