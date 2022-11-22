Даже мертвый Шатунов выиграл суд у Андрея Разина

Теперь права на композиции коллектива отойдут семье артиста. Продюсер Андрей Разин, который пытался оспорить авторство хитов „Ласкового мая“, проиграл суд наследникам Шатунова. „Да, он может подать жалобу в Верховный суд РФ. Но его шансы там близки к нулю. Кроме того, все сделки Разина с правами на песни композитора Сергея Кузнецова, в том числе с иностранными лицами из „недружественных стран“, ничтожны“, — рассказали адвокаты семьи покойного исполнителя.