22.11.2022, 16:00
Умер последний актер „Унесенных ветром“: на момент съемок ему было шесть лет(1)
ФОТО: screen
Актер Микки Кун, известный по роли в фильме „Унесенные ветром“, скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По словам супруги актера, до недавнего времени у него не было проблем со здоровьем. Кун ушел из жизни в хосписе во Флориде.
Кун был последним остававшимся в живых актером из голливудского фильма. В возрасте шести лет он снялся в роли сына Эшли Уилкса и Мелани Гамильтон, сыгранных Лесли Говардом и Оливией де Хэвилленд.
Кроме „Унесенных ветром“ актер появился в таких фильмах как „Хуарес“ (1939), „Дик Трейси“ (1945), „Трамвай „Желание“ и „Странная любовь Марты Айверс“ (1946).
В конце 1950-х Микки Кун завершил актерскую карьеру и устроился в авиакомпанию American Airlines, где проработал более тридцати лет.