Умер последний актер „Унесенных ветром“: на момент съемок ему было шесть лет

По словам супруги актера, до недавнего времени у него не было проблем со здоровьем. Кун ушел из жизни в хосписе во Флориде.

Кун был последним остававшимся в живых актером из голливудского фильма. В возрасте шести лет он снялся в роли сына Эшли Уилкса и Мелани Гамильтон, сыгранных Лесли Говардом и Оливией де Хэвилленд.

Кроме „Унесенных ветром“ актер появился в таких фильмах как „Хуарес“ (1939), „Дик Трейси“ (1945), „Трамвай „Желание“ и „Странная любовь Марты Айверс“ (1946).

В конце 1950-х Микки Кун завершил актерскую карьеру и устроился в авиакомпанию American Airlines, где проработал более тридцати лет.