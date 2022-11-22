На этой неделе на PÖFF состоится 33 киносеанса на русском языке или с русскими субтитрами

В этом году на PÖFF и его сопутствующих фестивалях в Таллинне, Тарту и Ида-Вирумаа представлено в общей сложности 462 фильма. 26 из них сняты на русском языке или оснащены соответствующими субтитрами.



В претендующей на главный приз фестиваля криминальной драме „Крупная добыча“ разворачивается нешуточная охота за большой наживой. В своей четвертой полнометражной работе финский режиссер и завсегдатай крупных международных фестивалей Юкка-Пекка Валькеапяя вовлекает зрителя в непростое положение героев, оставшихся у обочины жизни, однако делает это с теплым юмором.



В четверг, 24 ноября, в рамках программы „Выбор критиков – вне конкурса“ состоится показ мистической драмы „Звонок с небес“ – последней работы безвременно покинувшего этот мир корейского режиссера Ким Ки Дука. За просмотром последует встреча с создателями фильма, в том числе с исполнителями главных ролей – киргизским актером Абылаем Маратовым и казахской актрисой Жанель Сергазиной. Мировая премьера этой кинокартины состоялась в сентябре на Венецианском кинофестивале.



В конкурсной программе фильмов из стран Балтии представлены лучшие новые фильмы из нашего региона. На русском языке снята драма „Минск“ (реж. Борис Гуц), события которой были инсценированы в таллиннском районе Ласнамяэ. С субтитрами на русском языке покажут эстонскую премьеру литовской фантастической драмы „Эра выживания“ (реж. Кристина Буожите и Бруно Сампер) и уже полюбившиеся публике местные фильмы „Болото“ (реж. Эрго Кульд), „Калев“ (реж. Ове Мустинг) и „Аптекарь Мельхиор“ (реж. Эльмо Нюганен).



Снятая на русском языке израильская картина „Валерия выходит замуж“ (реж. Михал Виник) о неудачном договорном браке украинки Валерии с израильтянином Эйтаном познакомит зрителей с кинематографом нынешней приоритетной страны фестиваля – Израилем.



Трогательный документальный фильм „Дом из щепок“ (реж. Симон Леренг Вильмонт) перенесет зрителей в Восточную Украину и покажет изнутри жизнь детского приюта, в котором воспитатели делают все для того, чтобы скрасить будни детей.



В этом году одному из ярчайших представителей эстонского кинематографа, Лембиту Ульфсаку, исполнилось бы 75 лет. К этой дате и выходу книги об именитом актере приурочена специальная программа PÖFF „Золотое сечение“. С русскими субтитрами покажут грузино-эстонскую драму „Мандарины“ (реж. Заза Урушадзе), претендовавшую в 2013 году на „Оскар“.



Русскоязычными субтитрами снабжены и некоторые выдающиеся фильмы этого года, в том числе лауреат Гран-при Каннского кинофестиваля „Близко“ (реж. Лукас Донт) и будущие кандидаты на „Оскар“: „Банши Инишерина“ Мартина МакДона, „Кит“ Даррена Аронофски, „Решение уйти“ Пак-Чхан-ука и „Империя света“ Сэма Мендеса.



На предстоящих выходных проводимый в Ида-Вирумаа фестиваль KinoFF перебирается в Нарву. В подборку из пяти короткометражек, объединенных единой темой „Воспоминания о прошлом“, вошел фильм эстонского режиссера Натальи Маченене „S77“ (мировая премьера). В Нарве также покажут уже упомянутые киноленты „Эра выживания“, „Валерия выходит замуж“ и другие.



Билеты на сеансы PÖFF можно приобрести на сайте фестиваля или на портале Piletilevi, а также в пунктах продажи билетов фестиваля, открытых в Таллинне в ТЦ Solaris и Apollo kino Coca-Cola Plaza, а также в Тарту в Kvartali keskus.



Кинофестиваль „Темные ночи“ представляют Elisa, Nordic Hotel Forum и Toyota. Крупными спонсорами фестиваля стали Forus, National Geographic, Postimees и Cramo.