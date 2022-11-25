МИЛОЕ ФОТО | Юри Ратас - своей жене: я все еще нахожу новые вещи, которые люблю в тебе

Несколько дней назад Карин отпраздновала свой день рождения. По этому случаю Юри опубликовал в социальных сетях сердечное послание, пишет Kroonika.

„Прекрасный момент со вчерашнего дня рождения моей жены! С днем рождения, дорогая Карин! Ты - любящая мать и замечательная жена. Ты - мой лучший друг и самая большая поддержка, которая всегда рядом со мной, как в успехах, так и в трудные моменты. Почти 18 лет назад я влюбился в твою яркую улыбку, ты добрая и милая, и даже по прошествии лет я все еще нахожу в тебе что-то новое“, - написал Юри в своем аккаунте в Instagram, добавив красивый снимок с женой.

В конце поста Юри написал, что у них с Карин прекрасная семья и четверо чудесных детей. „Я так благодарен за это и дорожу каждым мгновением, проведенным с семьей. Спасибо, что привнесли в мою жизнь столько любви“.

В семье Юри и Карин Ратас, у которых четверо детей, женщина отодвинула собственные желания и потребности на второй план. Юри благодарен своей супруге за эту жертву. В интервью Kroonika в 2019 году высокопоставленный политик рассказал:“Когда я говорю, что у меня есть новая идея, новая гонка, Карин говорит, конечно, действуй. Она всегда поддерживает меня на сто процентов“.

В семье Ратасов растут дочь Мариэль и сыновья Робин Роджер, Оливер Юри и Хольгер.