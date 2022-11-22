Гэри Олдмен сообщил о желании завершить актерскую карьеру

Олдмен намерен остановить свою актерскую деятельность после съемок сериала „Медленные лошади“. Он отметил, что у него была завидная работа, однако со временем все пошло „на убыль“. По словам актера, также есть и другие вещи, помимо актерского искусства, которые его интересуют.

„70 лет не за горами. Когда мне будет 80, я уже не хочу быть активным. Для меня было бы честью выйти в роли Джексона Лэмба и остановиться на этом“, — заключил актёр.

На самом деле Олдмену пока 64. И за его плечами участие в таких известнейших фильмах как „JFK: Выстрелы в Далласе“, „Дракула“, „Ромео истекает кровью“, „Леон“, „Алая буква“, „Пятый элемент“, „Самолёт президента“, „Ганнибал“, „Самый пьяный округ в мире“, серии фильмов Кристофера Нолана о Бэтмене, а также сага о Гарри Поттере.