Новогодние приключения в Пузырляндии!

Спектакли пройдут 14 декабря, в 18:00, в Культурном центре Кохтла-Ярве, и 16 декабря, в 18:00, в Таллинне, в Центре русской культуры.



Пузырику помогают его верные друзья: Мылочка-отличница мыльного образования, Фея Волшебновна - мудрая учительница мыльно-пузырной школы, Академик Чудик - пузырный ученый и великий мыльный мудрец! И, конечно же, дети, самые главные зрители Пузырляндии!



Приготовьтесь к настоящему новогоднему мыльному приключению! Будет очень весело и интересно!



Нужно отгадывать пузырные загадки, помогать Мылочке и Пузырику весельем и аплодисментами, сразится с вредным Магистром Надувателем и превратить все его дразнительные и страдательные пузыри в смеятельные!



Каждый ребенок получит новогодний сюрприз.

Детям до 4 лет вход бесплатный (сидя на коленях у взрослого).



Продукция: Like Production Europe - Польша.

Спектакль идет на русском языке.