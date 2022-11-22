Культура
22.11.2022, 22:00

Новогодние приключения в Пузырляндии!

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pressifoto
pressifoto
ФОТО: Ighor Bakayev (Silk Way) | www.orientaldance.com.ua ; www.photodance.info

Приглашаем всех детей в волшебную страну Пузырляндию, где в лаборатории самого известного мыльного изобретателя и выдумщика Пузырика кипит работа над формулой самого-самого красивого мыльного пузыря счастья!

Спектакли пройдут 14 декабря, в 18:00, в Культурном центре Кохтла-Ярве, и 16 декабря, в 18:00, в Таллинне, в Центре русской культуры.

Пузырику помогают его верные друзья: Мылочка-отличница мыльного образования, Фея Волшебновна - мудрая учительница мыльно-пузырной школы, Академик Чудик - пузырный ученый и великий мыльный мудрец! И, конечно же, дети, самые главные зрители Пузырляндии!

Приготовьтесь к настоящему новогоднему мыльному приключению! Будет очень весело и интересно!

Нужно отгадывать пузырные загадки, помогать Мылочке и Пузырику весельем и аплодисментами, сразится с вредным Магистром Надувателем и превратить все его дразнительные и страдательные пузыри в смеятельные!

Каждый ребенок получит новогодний сюрприз.
Детям до 4 лет вход бесплатный (сидя на коленях у взрослого).

Продукция: Like Production Europe - Польша.
Спектакль идет на русском языке.

Билеты в продаже в кассах Piletilevi.


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