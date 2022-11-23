В России обнаружен новый враг — Хагги Вагги

Жалобу подписали 84 человека. В тексте говорится о том, что нужно или полностью отменить представление цирка или удалить номера монстров из программы, а также изменить возрастные ограничения. По словам родителей, такая мера — крайняя необходимость, потому что это представление „может повлечь за собой опасные последствия на психическое здоровье их детей“.

Хагги-Вагги, персонаж компьютерной игры Poppy Playtime, созданной в 2021 году в Великобритании, ставший мягкой игрушкой. По задумке создателей, их герой лучше всего умеет обниматься (huggy – от англ. „обнимать“), но из-за катастрофы на фабрике стал монстром.



Образ с дьявольской зубастой улыбкой мгновенно набрал популярность среди детей. Этим воспользовались предприимчивые предприниматели дабы обогатиться. Его стали использовать повсюду: аниматоры шьют себе костюмы этих монстров для детских праздников, рынки ломятся от вещей с нелегально использованным логотипом. Пожалуй, не осталось ни одного торгового центра, где на полках отсутствует персонаж хоррор-игры. Он заполонил все вокруг. Дети трепещут от восторга, чего не скажешь о взрослых. Многие родители яростно выступают против, наотрез запрещая своим детям не то что играть с этим созданием, но и смотреть на него, — поясняет news29.