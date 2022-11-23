23.11.2022, 12:30
ВИДЕО | Максим Галкин прилетел в Израиль к Алле Пугачевой и детям(2)
ФОТО: Youtube
Юмориcт Максим Галкин прилетел к семье в Израиль. Он разместил в своем Instagram видеоролик, на котором показал, как проводит время с наследниками от Аллы Пугачевой, — умиляется Gazeta.
На кадрах Галкин вместе с сыном Гарри прокатился на аттракционе. Родственники устроили шуточные соревнования, в то время как дочь шоумена Лиза была оператором. „Папа! Помочь?“ — говорит она за кадром.
Пугачевой на ролике не оказалось.
Вскоре, впрочем, они вместе посетили спектакль „Берегите ваши лица“ „Гоголь-центра“. Сотрудники театра по такому поводу включили песню Пугачевой „Миллион алых роз“. Певица поблагодарила присутствующих за теплый прием.