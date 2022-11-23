На „Евровидении“ изменят правила голосования

„В связи с беспрецедентным характером нарушений при голосовании, выявленных на конкурсе 2022 года, была создана рабочая группа из членов Европейского вещательного союза для рассмотрения способов защиты честного голосования“, — написано на сайте конкурса.

По имеющимся данным, теперь члены жюри „Евровидения“ смогут принять участие в голосовании только на финальном этапе конкурса. При этом судьбу конкурсантов полуфиналов будут решать участники любой страны при помощи платного голосования.

Правда, возник резонный вопрос, станет ли „любой страной“ Россия, которую сначала „попросили“ с конкурса по причине развязанной войны, а затем и вещатели конкурса в России — Первый канал и ВГТРК — заявили о выходе из ЕВС.

По словам пресс-секретаря Европейского вещательного союза Дейва Гудмана, список стран, которые получат доступ к платформе для онлайн-голосования, будет опубликован в 2023 году, в преддверии мероприятия. „Мы еще не знаем, будет ли Россия в этом списке“, — уточнил он.