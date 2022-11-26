Геи и сатанисты! Российские православные активисты вновь атакуют Гарри Поттера и Дамблдора

Активисты движения „Зов народа“ призвали Минкульт РФ и Роскомнадзор проанализировать образ персонажа британской писательницы Джоан Роулинг Альбуса Дамблдора.

По мнению россиян, в фильмах „Фантастические твари“ по мотивам литературной вселенной автора присутствует пропаганда ЛГБТ-отношений.

„Из мудрого учителя превращается в лицо нетрадиционной сексуальной ориентации“, — переживают активисты, слова которых цитирует Telegram-канал SHOT.

Представители движения отметили, что сцены, в которых Дамблдор сообщает о своих чувствах к другому герою, длятся шесть секунд, и призвали вырезать фрагмент из произведения.

При этом сама третья часть „Фантастических тварей“ со столь вопиющим нарушением заповеди из книги Левит официально в России даже не выходила: кинокомпания Warner Brothers одной из первых запретила показывать свои фильмы в стране-агрессоре.

Активисты же другого православного движения — „Сорок сороков“ — выступили против не жалких шести секунд фильма, а всей франшизы о Гарри Поттере в принципе. В частности, они назвали назвали произведения Джоан Роулинг „духовной и культурной бомбой, в которой содержится запрещенное для христиан колдовство“. Активистам также не понравилось, что ближе к Новому году в России стали анонсировать представления по мотивам историй Роулинг.

Это не первая попытка российских православных хоть что-то сделать с „Гарри Поттером“. Уже были перепробованы и увещевания, и спектакли, где юный волшебник раскаивается в своих грехах и принимает православную веру, и даже попытки прямого литературного противостояния. Оно также принимало различные формы. Были книги со схожей сюжетной канвой, но с „правильным“ пониманием руководящей и направляющей силы религиозного общества. А были и книги, изданные под псевдонимом „Никас Зервас“, в которых отважные суворовцы и взрослые господа офицеры физически уничтожают колдунов. Но все эти средства никак не помогали. Осталось просто запретить.