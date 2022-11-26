Геи и сатанисты! Российские православные активисты вновь атакуют Гарри Поттера и Дамблдора(18)
Новый российский закон запрещает ЛГБТ-пропаганду. Как водится в таких случаях, критерии понятия „пропаганда“ настолько размыты, что „под раздачу“ может попасть многое. Одной из первых „жертв“ рискует стать Альбус Дамблдор. Получается, православные активисты заняли сторону Волдеморта.
Активисты движения „Зов народа“ призвали Минкульт РФ и Роскомнадзор проанализировать образ персонажа британской писательницы Джоан Роулинг Альбуса Дамблдора.
По мнению россиян, в фильмах „Фантастические твари“ по мотивам литературной вселенной автора присутствует пропаганда ЛГБТ-отношений.
„Из мудрого учителя превращается в лицо нетрадиционной сексуальной ориентации“, — переживают активисты, слова которых цитирует Telegram-канал SHOT.
Представители движения отметили, что сцены, в которых Дамблдор сообщает о своих чувствах к другому герою, длятся шесть секунд, и призвали вырезать фрагмент из произведения.
При этом сама третья часть „Фантастических тварей“ со столь вопиющим нарушением заповеди из книги Левит официально в России даже не выходила: кинокомпания Warner Brothers одной из первых запретила показывать свои фильмы в стране-агрессоре.
Активисты же другого православного движения — „Сорок сороков“ — выступили против не жалких шести секунд фильма, а всей франшизы о Гарри Поттере в принципе. В частности, они назвали назвали произведения Джоан Роулинг „духовной и культурной бомбой, в которой содержится запрещенное для христиан колдовство“. Активистам также не понравилось, что ближе к Новому году в России стали анонсировать представления по мотивам историй Роулинг.
Это не первая попытка российских православных хоть что-то сделать с „Гарри Поттером“. Уже были перепробованы и увещевания, и спектакли, где юный волшебник раскаивается в своих грехах и принимает православную веру, и даже попытки прямого литературного противостояния. Оно также принимало различные формы. Были книги со схожей сюжетной канвой, но с „правильным“ пониманием руководящей и направляющей силы религиозного общества. А были и книги, изданные под псевдонимом „Никас Зервас“, в которых отважные суворовцы и взрослые господа офицеры физически уничтожают колдунов. Но все эти средства никак не помогали. Осталось просто запретить.